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Альба: «Гордимся своим выступлением, несмотря на поражение в полуфинале»

07 Июля 2021, 09:57,

Фланговый защитник сборной Испании Хорди Альба высказался о поражении от команды Италии в полуфинале чемпионата Европы - 2020. В игровое время была зафиксирована ничья - 1:1, а в серии пенальти «скуадра адзурра» взяла верх - 4:2.

«Мы заслуживали большего, вылет - тяжелый удар по команде. Очень жаль, что наш путь на турнире подошел к концу. Мы играли против очень сильной сборной Италии и заслуживали забить еще один мяч. Гордимся своим выступлением, несмотря на неудачу», - приводит слова защитника AS.

Во втором полуфинале Англия сыграет против Дании. Матч пройдет 7 июля, начало - 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Испании, Хорди Альба
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