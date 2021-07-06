Кьеза будет рад встретиться с одноклубником Моратой

Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2020 с Испанией.

«Матч против Испании будет очень сложным», - сказал Кьеза в интервью Sky Sport Italia.

«У них другая расстановка, они играют 4-3-3, но мы более динамичны на поле, меняем роли как в атаке, так и в защите. Не то чтобы нас вдохновляла Испания, но у нас почти одинаковое понимание футбола».

Бывший игрок «Фиорентины» также отметил, что с нетерпением ждет встречи со своим товарищем по «Ювентусу» Альваро Моратой.

«После четвертьфинала мы поздравили друг друга с забитыми голами», - сказал он.

«Он был одним из игроков, которые помогли мне лучше приспособиться, когда я пришел в «Ювентус». Приятно будет встретиться с ним в полуфинале», - подытожил итальянец.

Напомним, сборные Италии и Испании проведут очный поединок на Евро-2020 шестого июля.