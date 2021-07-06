Кьеза будет рад встретиться с одноклубником Моратой

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06 Июля 2021, 00:10,
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Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2020 с Испанией.
«Матч против Испании будет очень сложным», - сказал Кьеза в интервью Sky Sport Italia.
«У них другая расстановка, они играют 4-3-3, но мы более динамичны на поле, меняем роли как в атаке, так и в защите. Не то чтобы нас вдохновляла Испания, но у нас почти одинаковое понимание футбола».
Бывший игрок «Фиорентины» также отметил, что с нетерпением ждет встречи со своим товарищем по «Ювентусу» Альваро Моратой.
«После четвертьфинала мы поздравили друг друга с забитыми голами», - сказал он.
«Он был одним из игроков, которые помогли мне лучше приспособиться, когда я пришел в «Ювентус». Приятно будет встретиться с ним в полуфинале», - подытожил итальянец.
Напомним, сборные Италии и Испании проведут очный поединок на Евро-2020 шестого июля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Сборная Италии, Сборная Испании, Альваро Мората, Федерико Кьеза