Анри ушёл из сборной Бельгии

Французский специалист Тьерри Анри покинул сборную Бельгии, об этом информирует RMC Sport. Он занимал пост ассистента Роберто Мартинеса на чемпионате Европы - 2020.

Источник отмечает, что все заработанные деньги на Евро специалист отдаст на благотворительность.

Тьерри вернулся в сборную Бельгии перед стартом континентального турнира. До этого он работал с «красными дьяволами» в период с 2016 по 2018 год.

На Евро бельгийская команда дошла до четвертьфинала, где споткнулась в матче с Италией. Подопечные Мартинеса уступили «скуадре адзурре» со счетом 1:2.

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