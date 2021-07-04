​Карасёв попал в судейскую бригаду на матч Италия – Испания

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о судейских назначениях на первый полуфинальный матч чемпионата Европы между сборными Италии и Испании. В поле будет работать немец Феликс Брых, который только в субботу обслуживал матч сборных Украины и Англии на «Олимпико» в Риме.

В бригаду на матч Италия – Испания вошёл и российский рефери Сергей Карасёв. Он будет исполнять функции четвёртого арбитра.

За работу системы ВАР на игре будет отвечать Марко Фритц из Германии.

Сборные Италии и Испании сойдутся лицом к лицу на «Уэмбли» во вторник, 6 июля. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.