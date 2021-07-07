​Жена Мораты столкнулась с лавиной оскорблений

Супруга Альваро Мораты Алиса Кампелло столкнулась с лавиной оскорблений в «Инстаграме» после того, как её муж сравнял счёт в полуфинальном матче Евро-2020 против сборной Италии. Алиса показала ряд оскорбительных сообщений на своей страничке.

Некоторые люди принялись желать Алисе, Альваро и их детях тяжёлой болезни и даже смерти. Один из фанатов написал, что «сожжёт» Алису, если она опубликует на своей странице видео гола Альваро.

«Спорт должен объединять людей, а не использоваться для того, чтобы изливать своё разочарование. Я надеюсь, что против этих людей будут приняты меры, ведь это неприемлемо», - написала Алиса.

Стоит сказать, что жена Альваро Мораты является итальянкой.