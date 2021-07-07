​Жена Мораты столкнулась с лавиной оскорблений

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07 Июля 2021, 15:01,
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Супруга Альваро Мораты Алиса Кампелло столкнулась с лавиной оскорблений в «Инстаграме» после того, как её муж сравнял счёт в полуфинальном матче Евро-2020 против сборной Италии. Алиса показала ряд оскорбительных сообщений на своей страничке.
Некоторые люди принялись желать Алисе, Альваро и их детях тяжёлой болезни и даже смерти. Один из фанатов написал, что «сожжёт» Алису, если она опубликует на своей странице видео гола Альваро.
«Спорт должен объединять людей, а не использоваться для того, чтобы изливать своё разочарование. Я надеюсь, что против этих людей будут приняты меры, ведь это неприемлемо», - написала Алиса.
Стоит сказать, что жена Альваро Мораты является итальянкой.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Сборная Испании, Альваро Мората
Идиоты просто, а не люди. Это спорт всякое бывает. А то, что пожелали вдвойне вернется.
ай теперь понятно каким образом макаронники вышли в финал.. марата слился.. )))