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Мората: «Мы заслуживали намного большего»

07 Июля 2021, 08:28,

Форвард сборной Испании Альваро Мората, не забивший решающий пенальти во вчерашнем полуфинальном поединке против команды Италии, прокомментировал вылет с чемпионата Европы-2020.

«Мы заслуживали намного большего. Хочу сказать, что горжусь быть частью этой команды. Благодарю всех, кто поддерживал и верил в нас. Иногда неудачи случаются. Вперед, Испания», - гласит сообщение нападающего в инстаграм-аккаунте.

Основное время и овертайм завершились вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались итальянцы - 4:2.

В финале «скуадра адзурра» встретится с победителем пары Англия - Дания.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Испании, Альваро Мората
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