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Ойярсабаль: «Испания никогда не сомневалась в своих силах»

04 Июля 2021, 17:49,

В преддверии полуфинального матча меду сборными Италии и Испании, нападающий Микель Ойярсабаль поделился ожиданиями от поединка.

«С первого дня мы были уверены, что мы сплоченная команда, и что мы достаточно хороши, и мы доказали это», - сказал Ойярсабаль в интервью Mundo Deportivo.

«Люди могут свободно говорить, что им нравится, это часть футбола, но у нас никогда не было никаких сомнений, мы всегда верили в себя и продолжаем это делать».

Испания и Италия уже встречались на больших форумах: в 2008 и 2012 годах на чемпионатах Европы победителями выходили испанцы, на Евро-2016 - итальянцы.

«Это команда с игроками, которые продолжают выступать на высшем уровне, но мы ничем ей не уступаем», - сказал он.

 «Мы должны сохранять полную уверенность в себе, в том, как мы играем, и в своих идеях, и сосредотачиваться на том, чтобы добиться наивысших результатов независимо от оппонента», - подытожил Ойярсабаль.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Италии, Сборная Испании, Микель Оярсабаль
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