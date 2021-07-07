Энрике объяснил промах Мораты в серии пенальти

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике в беседе с журналистами объяснил промах нападающего Альваро Мораты в серии послематчевых пенальти против команды Италии.

«У Альваро была повреждена приводящая мышца, однако он все равно вызвался бить пенальти. Это говорит о многом. Мората сыграл огромную роль для нас на чемпионате Европы», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Сборная Испании уступила команде Италии в полуфинале Евро-2020. Игровое время завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти «скуадра адзурра» оказалась точнее - 4:2.

Вторую путевку в финал разыграют Англия и Дания.

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