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Энрике объяснил промах Мораты в серии пенальти

07 Июля 2021, 08:40,

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике в беседе с журналистами объяснил промах нападающего Альваро Мораты в серии послематчевых пенальти против команды Италии.

«У Альваро была повреждена приводящая мышца, однако он все равно вызвался бить пенальти. Это говорит о многом. Мората сыграл огромную роль для нас на чемпионате Европы», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Сборная Испании уступила команде Италии в полуфинале Евро-2020. Игровое время завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти «скуадра адзурра» оказалась точнее - 4:2.

Вторую путевку в финал разыграют Англия и Дания.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Луис Энрике, Альваро Мората
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Комментарии (3)
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0
Super fanat
07 Июля 2021, 09:26

То есть, Мората, даже будучи травмированным, всё равно решил всё запороть? Похвально!

0
kalibr
07 Июля 2021, 09:06

Да-да, лепи и дальше горбатого.

0
Ale10JUFC
07 Июля 2021, 09:02

Голова - это основная причина промаха Мораты с пенальти. Весь сезон в серии А забивал из таких положений неочевидных , еще и левой частенько, а тут так бездарно пробил с точки. Ошибка в первую очередь Луиса Энрике , бить должен был другой.

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