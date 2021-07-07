Энрике объяснил промах Мораты в серии пенальти

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07 Июля 2021, 08:40,
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике в беседе с журналистами объяснил промах нападающего Альваро Мораты в серии послематчевых пенальти против команды Италии.
«У Альваро была повреждена приводящая мышца, однако он все равно вызвался бить пенальти. Это говорит о многом. Мората сыграл огромную роль для нас на чемпионате Европы», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Сборная Испании уступила команде Италии в полуфинале Евро-2020. Игровое время завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти «скуадра адзурра» оказалась точнее - 4:2.
Вторую путевку в финал разыграют Англия и Дания.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Луис Энрике, Альваро Мората
То есть, Мората, даже будучи травмированным, всё равно решил всё запороть? Похвально!
Да-да, лепи и дальше горбатого.
Голова - это основная причина промаха Мораты с пенальти. Весь сезон в серии А забивал из таких положений неочевидных , еще и левой частенько, а тут так бездарно пробил с точки. Ошибка в первую очередь Луиса Энрике , бить должен был другой.