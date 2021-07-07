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Жоржиньо рассказал, в чём сила сборной Италии

07 Июля 2021, 09:36,

Опорный полузащитник сборной Италии Жоржиньо высказался о победе над командой Испании в полуфинальном поединке Евро-2020. «Скуадра адзурра» отпраздновала успех в серии послематчевых пенальти - 4:2. Игровое время встречи завершилось вничью - 1:1.

«Мы играли против отличной команды. Испания создала нам огромные проблемы, заставив много передвигаться по полю. Мы понимали, что будет непросто, однако сохраняли веру до конца. Думаю, Италия заслуженно победила. Наша сила в том, что мы никогда не сдаемся и продолжаем верить в успех», - приводит слова хавбека Football-Italia.

В финале континентального турнира Италия сыграет против победителя пары Англия - Дания.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Жоржиньо
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