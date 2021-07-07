Лапорт: «Испания доказала, что является сильной командой и играет в красивый футбол»

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт дал комментарий после вылета с Евро-2020. В полуфинальном поединке «красная фурия» потерпела поражение от Италии (1:1, 2:4 - по пенальти).

«Испания доказала, что является сильной командой и играет в красивый футбол. Мы дошли до полуфинала и хотели пройти весь путь до конца. Команда попробовала все, но не смогла добиться своей цели», - приводит слова футболиста AS.

В другом полуфинале встретятся сборные Англии и Дании. Поединок пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» в среду, 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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