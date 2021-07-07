Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020

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07 Июля 2021, 00:45,
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В первом полуфинале Евро-2020 сошлись сборные Италии и Испании.
|(1:0) Кьеза Федерико 60'
|80' Мората Альваро (1:1)
|(5:3) Жоржиньо II 121'
|(3:2) Бонуччи Леонардо 121'
|121' Алькантара Тьяго (3:3)
|(2:1) Белотти Андреа 121'
|(4:3) Бернардески Федерико 121'
|121' Морено Херард (2:2)
Пожалуй, самая звучная и ожидаемая афиша Евро-2020 случилась в полуфинале турнира. Последняя встреча этих команд на чемпионате Европы состоялась в 2016-м году и тогда сильнее были итальянцы, счёт 2:0. Один из голов, кстати, забил Джорджо Кьеллини, который и сегодня оказался в стартовом составе «скуадры адзурры». Букмекеры фаворитом считали команду Италии, предлагая коэффициент на её победу в районе 2,45.
Испанцы подходили к матчу более выхолощенными. По крайней мере, на это намекали два овертайма, проведённые «красной фурии» за два матча плей-офф. Хорватов перебороли за 120 минут, со швейцарцами ещё пришлось бить серию пенальти. Что, конечно, утомляет и физически, и психологически. Итальянцы посвежее, но серьёзная травма одного из лучших защитников турнира Спинаццолы подпортила моральный фон.
Поправить его уже на третьей минуте мог Николо Барелла. С левого края крутил итальянец, вывалившись на свидание с голкипером, но попал в штангу. Да и отпраздновать гол всё равно не получилось бы, во время рывка Бареллы был зафиксирован офсайд. В остальном начало матча получилось ожидаемо вязким. Максимум тактической борьбы, максимум уважения друг к другу. Неплохие передачи раздавал Педри, но Оярсабалю на острие атаки было явно неуютно (Морено и Мората остались в запасе). У итальянцев слишком мудрил Иммобиле.
Команды взбодрили болельщиков под конец тайма, когда случились первые реальные моменты. Сначала отметился Дани Ольмо, совершивший перехват после неудачного выноса. Испанец подошёл к дуге штрафной площади и первый раз пробил в защитника, но затем сам же исправился, направив мяч в угол – Доннарумма потащил. На этот сейв итальянцу ответила перекладина, которую мяч облизал после удара Эмерсона практически из пределов вратарской площади.
Обмен ударами произошёл и на старте второй половины встречи. Серхио Бускетс стрельнул плотно, однако взял чуть выше перекладины. Федерико Кьеза примерно с той же дистанции пробил на точность, но Унаи Симон парировал мяч в углу. Оказалось, итальянец только пристреливался. Прошёл час игрового времени, как распрямилась контратака сборной Италии. Иммобиле после паса Инсинье убежал, но был накрыт у штрафной площади – и это сыграло на руку итальянцам. Мяч подхватил Кьеза, ловко убрал под правую, и прицельным ударом положил в угол – 1:0.
Луис Энрике сразу бросил в бой Морено и Морату. Никак не изменилась игра испанцев, но из позы «притаившегося дракона» раскрыться было легче. За 10 минут до свистка так и сделали Мората с Ольмо. Одна простенькая (но невероятно эффективная) «стеночка» оставила не у дел всю оборону сборной Италии. Альваро спокойно забивал в ближний угол, когда Доннарумма завалился в противоположный – 1:1. После этого гола стало ясно, что овертаймов не избежать. Испания в третий раз из трёх в этом плей-офф играла дополнительное время.
И будто на опыте чувствовала себя увереннее. Два очень опасных добивания было у «красной фурии», но и Морате после удара Ольмо помешали защитники, и «ножницы» Маркоса Льоренте не стали результативными. Итальянцы не разменивались. В акробатическом этюде из офсайда забил Доменико Берарди, но гол тут же отменили, будто анонсировав серию пенальти.
Начали с промахов. Унаи Симон парировал удар Локателли, а Ольмо пробил выше ворот. Далее обошлось без эксцессов: Белотти, Морено, Бонуччи. Тьяго, Бернардески реализовали свои попытки. Серия прервалась на Альваро Морате, который проиграл дуэль Доннарумме. Жоржиньо в ответ был точен и вывел в финал сборную Италии! Испания наконец проиграла овертайм на этом Евро.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Сборная Италии, Сборная Испании
испанцы смотрелись сильнее, постоянно осаждали штрафную итальянцев, а те жались к своим воротам и рассчитывали на контры. но победили. фанатов скуадра адзурры - с выходом в финал!
эх Мората, Мората... (((
Да, так из статуса антигероя он и не вышел. Видимо, не дано ему быть светочем нации. Просто игрок, приближённый к топ-уровню, но который никогда на него не выйдет.
так всегда и было. талант, но недоделанный какой-то.
Вот тот случай, когда просто не дано! Вроде бы и старается, и поддержка есть, и данные исходные есть. Но просто не идёт.
это да (((
Видимо, придётся ждать нового форварда. У Испании, вроде бы, и есть материал, но всё не то! Могут выстрелить в отдельном матче, но нет персонажа, который готов бы был тащить команду по ходу турнира. В полузащите хоть есть вариант в виде Педри, тьфу-тьфу-тьфу. Этот при старании может вырасти в топ-игрока.
забыл про Фати? если бы не травма, сейчас бы этот паренёк наводил шороху в чужой штрафной. поправится, будет развиваться и если травмы его будут обходить, на ЧМ увидим его выступление.
Главное, чтобы он интегрировался и в состав сборной, игроки в клубе и в сборной - это две большие разницы. Пока не видел его за сборную воочию, не готов говорить о его большом таланте. Педри засветился и там, и там, так что можно говорить о нём смелее.
его вроде уже привлекали. у него стиль под эту сборную, плюс с Альбой у них хорошее взаимодействие (было). он и передачи раздаёт, и сам бить не чурается. как раз такой и нужен игрок, типа Ольмо, но повыше уровнем. с Педри - парню подфартило. нашли ему место на поле.
вы походу все отбитые
состав у испании дно, игра средняя академичная
но эта академичная игра сегодня была сильнее игры италии
даже к моему удивлению
и не признавать это и говорить что все по делу
ну хз...очки надо иногда снимать
А это эйфория говорит в людях) я сам был удивлен немалой зажатости Италии и превосходству Испании. С тем же Конте у руля Италия переиграла в 2016 году Испанию уверенно и по делу. Сегодня без везения не обошлось.
Ну, путь Испании, несколько незаслуженный, но, тем не менее, славный, на этом Евро закончился. Почти под конец, сборная запомнится. И играть в ней есть кому! Расти. Молодая команда! Энрике ещё сможет довести её до ума и, возможно, привести к каким-то трофеям... По матчу Испания выглядела острее, несколько боевитее, хотела всё решить в основное время. Италия, конечно, тоже отбивалась, один гол Кьезы чего стоит, но в остальное время всё равно отбивались от атак Фурии Рохи. Вот так, с музыкой, с Евро и надо было уходить :) Италия больше заслужила прохода своей нетривиальной игрой в группе и в плей-офф. Пали сильные команды и от руки Италии. Было бы странно, если бы Испания прошла их. Путь же Испании несколько напоминал путь Хорватии на ЧМ. Рад, что финал так и не случился. Но всё равно, сборная заслужила попасть в полуфинал за счёт своего характера и класса некоторых исполнителей, да и игровая модель рабочая :) А Италии удачи в финале, красивая игра на Евро должна закончиться трофеем.
хех... я бы не сказал,,,что все по делу...))) испанцы были ближе к победе...но их академический футбол с быстрым передвижением мяча перед штрафной без ударов сыграл против их...))) в лотерее удача улыбнулась италии...))) такова жизнь...надейся и верь!!!
FORZA ITALIA!!!!
Этим и ценна победа, когда ты обыгрываешь сильного соперника. Сначала Бельгия, теперь Испания. Осталась Англия и мой прогноз сработает. Молодцы! Команда радует своих болельщиков, не имея особых мегазвёзд в составе. Всех тиффози с праздником сегодняшнего вечера - с победой!
И тебя, брат, с победой!
Италия была не совсем в своей тарелке,но прошла дальше
форца адзурри
Жоржик, кончено, тролль еще тот, исполнил что то в стиле Анелька :)
Но и так хорошо :)
Будем поглядеть (с)
сильнее испания играла
но без нападающих туго
некому бить по воротам
сценарий игры был как против швеции или польши
одни катают - другие стоят
разницы не заметил
окститесь, разница была громадная - в отличии от клубных турниров, испанского балета было миниммум :) Хотя, ессссно, еще были в командировках южноооамериканцы...
УРА!!! Итальяшки вперед!!! Я рад!!! Молодец, Жоржиньо, как всегда уверен в себе, как в Челси!
Мората, правильно, что мы тебе продали (зачем вообще покупали). Видел я его игру на Стемфорт Бридж - бревно-бревном и тут он это подтвердил.
Жоржик сам по себе, челси сам по себе, атк всегда и было. Он так и не стал заменой Лэмпсу на распасовке, и так и не вписался в команду. И с пенальти чудил последние сезоны тоже :) Надеюсь, что слухи о его поокупке будут правдой.
КОгда Мората подошёл к мячу - сразу сказал "ну вот и приплыли" - вообще чуйка, что не должны такие люди пенальти бить - либо железобетонный форвард, либо молодойЮ либо защитник с отбитой говоловой
Футбол победил, дворовый квадрат проиграл. Удача за игру, все по делу.
а итальянцы то что показали против ватоката?
2 атаки за весь матч
и это при том что у фурии состав наполовину уровня сб. россии
У итальянцев и был план терпеть, надеясь на контратаку, я думаю. План сработал - и забили, и терпели. А что хотела добиться Испания этой вознёй?
хотя бы создать моменты
и они были
с десяток за матч
то что нет напов их реализовать - другой вопрос
хз - говорить что отскок по пеналям и одна из двух атак голевая за матч это запланировано, то явно в тренерском штабе ванга
Да, вот поэтому я и болел за итальяшек. Согласен, 5+
Всё по делу!!! Я заждался победы!!! И давайте без травм как в финале 2012 и без моих подростковых слёз в 2000!!! FORZA ITALIA!!!
Forza squadra azzurra!
А чего там месный эксперт? Скуадра адзура топает вперед, плюя на мнение местных псевдоаналитиков. Мне впервые стало стыдно читать аналитические статьи на сайте, спасибо, Андрей!
Ну я ж говорил после первого тура в группе, что Италия топчик :)
Италия скорее вопреки в финале. Они, наверное, впервые в этом чемпионате были слабее соперника. Но, вот так.
в этом матче они были на себя не похожи и наверное первый раз не заслуживали победы.
НУ ты будто не знаешь итальянцев, с их стилем есть 2 варианта - накидать им за обе щеки, ну либо проиграй или терпи рулетку, в которой они традиционно хороши.