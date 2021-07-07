Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020

В первом полуфинале Евро-2020 сошлись сборные Италии и Испании.

Пожалуй, самая звучная и ожидаемая афиша Евро-2020 случилась в полуфинале турнира. Последняя встреча этих команд на чемпионате Европы состоялась в 2016-м году и тогда сильнее были итальянцы, счёт 2:0. Один из голов, кстати, забил Джорджо Кьеллини, который и сегодня оказался в стартовом составе «скуадры адзурры». Букмекеры фаворитом считали команду Италии, предлагая коэффициент на её победу в районе 2,45.

Испанцы подходили к матчу более выхолощенными. По крайней мере, на это намекали два овертайма, проведённые «красной фурии» за два матча плей-офф. Хорватов перебороли за 120 минут, со швейцарцами ещё пришлось бить серию пенальти. Что, конечно, утомляет и физически, и психологически. Итальянцы посвежее, но серьёзная травма одного из лучших защитников турнира Спинаццолы подпортила моральный фон.

Поправить его уже на третьей минуте мог Николо Барелла. С левого края крутил итальянец, вывалившись на свидание с голкипером, но попал в штангу. Да и отпраздновать гол всё равно не получилось бы, во время рывка Бареллы был зафиксирован офсайд. В остальном начало матча получилось ожидаемо вязким. Максимум тактической борьбы, максимум уважения друг к другу. Неплохие передачи раздавал Педри, но Оярсабалю на острие атаки было явно неуютно (Морено и Мората остались в запасе). У итальянцев слишком мудрил Иммобиле.

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Команды взбодрили болельщиков под конец тайма, когда случились первые реальные моменты. Сначала отметился Дани Ольмо, совершивший перехват после неудачного выноса. Испанец подошёл к дуге штрафной площади и первый раз пробил в защитника, но затем сам же исправился, направив мяч в угол – Доннарумма потащил. На этот сейв итальянцу ответила перекладина, которую мяч облизал после удара Эмерсона практически из пределов вратарской площади.

Обмен ударами произошёл и на старте второй половины встречи. Серхио Бускетс стрельнул плотно, однако взял чуть выше перекладины. Федерико Кьеза примерно с той же дистанции пробил на точность, но Унаи Симон парировал мяч в углу. Оказалось, итальянец только пристреливался. Прошёл час игрового времени, как распрямилась контратака сборной Италии. Иммобиле после паса Инсинье убежал, но был накрыт у штрафной площади – и это сыграло на руку итальянцам. Мяч подхватил Кьеза, ловко убрал под правую, и прицельным ударом положил в угол – 1:0.

Луис Энрике сразу бросил в бой Морено и Морату. Никак не изменилась игра испанцев, но из позы «притаившегося дракона» раскрыться было легче. За 10 минут до свистка так и сделали Мората с Ольмо. Одна простенькая (но невероятно эффективная) «стеночка» оставила не у дел всю оборону сборной Италии. Альваро спокойно забивал в ближний угол, когда Доннарумма завалился в противоположный – 1:1. После этого гола стало ясно, что овертаймов не избежать. Испания в третий раз из трёх в этом плей-офф играла дополнительное время.

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И будто на опыте чувствовала себя увереннее. Два очень опасных добивания было у «красной фурии», но и Морате после удара Ольмо помешали защитники, и «ножницы» Маркоса Льоренте не стали результативными. Итальянцы не разменивались. В акробатическом этюде из офсайда забил Доменико Берарди, но гол тут же отменили, будто анонсировав серию пенальти.

Начали с промахов. Унаи Симон парировал удар Локателли, а Ольмо пробил выше ворот. Далее обошлось без эксцессов: Белотти, Морено, Бонуччи. Тьяго, Бернардески реализовали свои попытки. Серия прервалась на Альваро Морате, который проиграл дуэль Доннарумме. Жоржиньо в ответ был точен и вывел в финал сборную Италии! Испания наконец проиграла овертайм на этом Евро.