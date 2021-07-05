Моуринью: «Травма Спинаццолы - это ужасная потеря для сборной Италии и, представьте себе, для меня»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сокрушается из-за травмы Леонардо Спинаццолы и дает прогноз на полуфинальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Испании.

- Италия осталась без Спинаццолы, это ужасная потеря для нее и, представьте себе, для меня! Я его потерял на шесть месяцев. Эмерсон также хорош, но Спинаццола играл невероятно здорово. Я с ним переговорил, и он отметил, насколько сборная уверена в себе, - заявил португальский тренер Talk Sport.

- Я бы не сказал, что Италия на 100% станет финалистом Евро. Я ни за что так не скажу, потому что очень уважаю футбол и испанскую команду. Не думаю, что она так же сильна, как Италия, но там есть талантливые футболисты и выстроенная игра, - добавил Моуринью.

Матч Италия - Испания состоится 6 июля.

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