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Моуринью: «Травма Спинаццолы - это ужасная потеря для сборной Италии и, представьте себе, для меня»

05 Июля 2021, 14:23,

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сокрушается из-за травмы Леонардо Спинаццолы и дает прогноз на полуфинальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Испании.

- Италия осталась без Спинаццолы, это ужасная потеря для нее и, представьте себе, для меня! Я его потерял на шесть месяцев. Эмерсон также хорош, но Спинаццола играл невероятно здорово.  Я с ним переговорил, и он отметил, насколько сборная уверена в себе, - заявил португальский тренер Talk Sport.

- Я бы не сказал, что Италия на 100% станет финалистом Евро. Я ни за что так не скажу, потому что очень уважаю футбол и испанскую команду. Не думаю, что она так же сильна, как Италия, но там есть талантливые футболисты и выстроенная игра, - добавил Моуринью.

Матч Италия - Испания состоится 6 июля.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Жозе Моуринью, Сборная Италии, Леонардо Спинаццола
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