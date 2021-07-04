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Барелла: «Испания и Италия похожи стилистикой игры»

04 Июля 2021, 23:18,

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в преддверии полуфинального матча Евро-2020 со сборной Испании.

Подопечные Роберто Манчини готовятся ко встрече со сборной Испании в полуфинале Евро-2020.

«У сборной Испании, выигравшей Евро-2012, была невероятная линия полузащиты. Там были потрясающие чемпионы, здесь, в ее сегодняшнем составе, тоже есть отличные игроки, но мы надеемся, что сможем выступить лучше», - сказал Барелла на пресс-конференции.

Николо Барелла также отметил линию полузащиты соперника, похвалив действия Серхио Бускетса, Коке и Педри на текущем Евро.

«Это будет сложная игра, наши сборные похожи в стилях игры, поскольку как мы, так и они хотят доминировать на поле, я надеюсь, что это будет классный матч, мы хотим насладиться им в полной мере», - продолжил 24-летний игрок.

«Полузащита - важнейшее звено, у нас есть Жоржиньо и Верратти, они великие чемпионы. Но было бы несправедливо говорить только о них и обо мне. У нас еще есть Пессина, Кастровилли и Верратти».


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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Италии, Сборная Испании, Николо Барелла
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