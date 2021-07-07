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Манчини: «Мы играли не так, как обычно, однако бились до последнего»

07 Июля 2021, 01:22,

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини «по горячим следам» дал оценку матчу с испанцами в полуфинале Евро.

- Серия пенальти - это жестоко. Сборная Испании - великолепный соперник, который отлично провел матч. А вот мы играли не так, как обычно, однако бились до последнего, - заявил Манчини в эфире RAI Sport.

- Соперник создал нам проблемы [оставив в запасе Альваро Морату], но мы затем приспособились к ситуации и много не рисковали. Понятное дело, что испанцы - мастера контроля мяча, - добавил тренер.

- Хочу похвалить ребят, потому что они поверили в это три года назад, но еще ничего не закончилось. Нужно готовиться к финалу, - заключил Манчини.

В решающем матче Италия сыграет против Англии или Дании.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
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