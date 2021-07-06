Экс-игрок сборной Италии Морьеро: «Нужно особое внимание уделить прессингу против испанцев»

Бывший игрок «Интера» и сборной Италии Франческо Морьеро дал прогноз на первый полуфинальный матч Евро-2020.

- Будет очень интересно посмотреть матч между Испанией и Италией, тем более, в полуфинале. Я считаю, что шансы примерно равны. Италия - очень молодая команда, которая играет в хороший футбол на высоких скоростях. Роберто Манчини проделал прекрасную работу. Что касается сборной Испании, то она, как всегда, старается владеть мячом и доминировать. Я считаю, что сборной Италии нужно особое внимание уделить прессингу, тогда испанцам будет сложнее взаимодействовать друг с другом. Надеюсь, наша команда сумеет удивить соперника, - заявил Морьеро в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Сергей Румянцев