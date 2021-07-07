Пять игроков, благодаря которым сборная Италии обыграла Испанию в полуфинале Евро-2020

Сразу стоит оговориться, что пробей Альваро Мората пенальти чуть лучше, то мы бы наверняка искали пять героев в составе сборной Испании. И нашли бы. Тот же самый Мората великолепно в игру вошёл, Серхио Бускетс в плей-офф проводил лучшие матчи сезона, надёжно действовал в воротах Унаи Симон. Но Альваро в серии пенальти не сумел переиграть Доннарумму, и мы ищем героев первого полуфинала в составе сборной Италии. А футболисты Роберто Манчини пока празднуют. Завтра они узнают, с кем им предстоит сыграть 11 июля.

Равный и местами скучный матч выдали Италии и Испания. Максимальное уважение друг к другу, где-то даже академичность. «Красная фурия» будет говорить, что лотерея несправедлива, ведь играли-то испанцы лучше. Статистика по ударам в сторону ворот и владению мячом будет им вторить, но игру лучше назвать равной. А прошёл, пожалуй, сильнейший на данный момент. И вот кто обеспечил финал Евро-2020 для сборной Италии.

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Джанлуиджи Доннарумма

Когда не думает о долларах и не слушает Райолу, готов же играть, умеет, бьётся за страну. Доннарумма сегодня – это не только три сейва и решающая дуэль, выигранная у Альваро Мораты в серии пенальти. Это ещё и шикарный ввод мяча в игру, раскрутивший контратаку, которую голом завершил Федерико Кьеза. Получается, что сегодня Джанлуиджи причастен к обоим важнейшим эпизодам игры. Герой матча, не иначе.

Джорджо Кьеллини

Продолжаем подниматься по центральной оси. Хвалить оборону сборной Италии – моветон. Иногда даже кажется, что эксперты просто додумывают, опираясь на штампы. Но нет, ветераны опять доказали – пройти их невероятно сложно. Кьеллини с 4 отборами и начисто выигранным воздухом так и остался бы непобедим, но «стеночка» Ольмо и Мораты заворожила всех. В остальном оборона сборной Италии сыграла очень круто.

Леонардо Бонуччи

Конечно же, не оставим без внимания и второго центрального защитника «скуадры адзурры». Лео Бонуччи вновь удивил всех невероятной интуицией. В овертайме он дважды не дал добить испанцам, читая моменты даже с рикошетами и сейвами Доннаруммы. Это Бонуччи заставлял нервничать Оярсабаля, оказавшегося на острие атаки. Леонардо встречал его жёстко и своевременно, лишил уверенности и «заменил».

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Жоржиньо

Добрались до опорной зоны, где на славу потрудился бразильский итальянец Жоржиньо. Если брать общую картину, что Бускетс он конечно проиграл. Да и мало кто поспорил бы с Серхио сегодня. Но среди своих Жоржиньо не затерялся, неплохо продвигал мяч, отдавая массу длинных передач. Выделялся хладнокровием на фоне излишне эмоциональных итальянцев. А его пенальти с разножкой стал красивым завершением вечера и финальной точкой в полуфинале.

Федерико Кьеза

Итальянская атака совсем не феерила. Барелла в штангу попал из офсайда, Берарди забил оттуда же. По сути, всё, что Италия создала с игры – она реализовала (был ещё только опасный удар Эмерсона), и тут отдельно спасибо нужно сказать Кьезе. Федерико не просто до конца доиграл эпизод, но ещё и ловко разобрался после потери Иммобиле. Самым острым игроком «скуадры адзурры» был Кьеза, только травма помешала ему отыграть 120 минут.