Генич: «Полуфинал Евро для этой сборной Испании - потолок»

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06 Июля 2021, 08:58,
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Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от поединка между сборными Италии и Испании в полуфинале чемпионата Европы - 2020.
«Испания лучше контролирует мяч, но она медленнее, чем нынешняя Италия. Предположу, что в финал выйдет Италия. Полуфинал для этой сборной Испании - потолок», - приводит слова комментатора «Рейтинг Букмекеров».
Матч сборных Италии и Испании состоится сегодня, 6 июля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Италии, Сборная Испании, Константин Генич