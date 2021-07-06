Генич: «Полуфинал Евро для этой сборной Испании - потолок»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от поединка между сборными Италии и Испании в полуфинале чемпионата Европы - 2020.

«Испания лучше контролирует мяч, но она медленнее, чем нынешняя Италия. Предположу, что в финал выйдет Италия. Полуфинал для этой сборной Испании - потолок», - приводит слова комментатора «Рейтинг Букмекеров».

Матч сборных Италии и Испании состоится сегодня, 6 июля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру