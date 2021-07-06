Сарабия не сыграет против Италии

Хавбек сборной Испании Пабло Сарабия не поможет своей команде в полуфинальном матче чемпионата Европы - 2020 против Италии. Об этом на пресс-конференции поведал наставник «красной фурии» Луис Энрике.

«Все игроки, кроме Сарабии, готовы к полуфиналу. Мы с нетерпением ждем поединка», - заявил испанский специалист.

Напомним, что Сарабия получил повреждение по ходу матча со Швейцарией в 1/4 финала турнира.

Испания сыграет против Италии сегодня, 6 июля, начало - 22:00 по московскому времени.

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