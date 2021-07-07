Иньеста: «Эта сборная Испании ещё доставит нам много радости»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста, выступающий ныне в чемпионате Японии за клуб «Виссел Кобе», отреагировал на неудачу сборной Испании в полуфинале чемпионата Европы - 2020.

«Горжусь командой. Уверен, в будущем эта сборная доставит нам много радостных эмоций», - гласит сообщение полузащитника в твиттер-аккаунте.

В матче 1/2 финала Евро сборная Испании играла против команды Италии. Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказалась «скуадра адзурра» - 4:2.

Финал чемпионата Европы пройдет на стадионе «Уэмбли» 11 июля.

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