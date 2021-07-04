Оярсабаль: «Мы можем обыграть кого угодно»

В преддверии полуфинального матча Евро-2020 против Италии нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль предупредил оппонентов, что Испания может обыграть любого соперника.

«Фурия роха» вышла в полуфинал Евро-2020 после побед над сборными Швейцарии и Хорватии.

«Если мы будем играть в свой футбол, мы сможем обыграть кого угодно», - сказал Оярсабаль. «Нам просто нужно доверять нашему представлению о футболе».

«У Италии прекрасные игроки, и это будет очень сложная игра, команда показала свой уровень, и мы знаем, что она переживает прекрасный момент. Но такой же вывод можно сделать и в нашем случае», - сказал испанец на предматчевой пресс-конференции.

Также испанец отметил, что сборная работает над пробитием пенальти на случай послематчевой серии.

«Это не лотерея, за этим стоит много работы», - подытожил испанец.