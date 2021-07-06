Бышовец: «Усталость испанцев может сказаться, шансы итальянцев на проход в финал выше»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Италии и Испании в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Сборная Италии оставляет очень хорошее впечатление. Ретроспективно навевается воспоминание о 88-м году, когда футболистами сборной Италии были их сегодняшние тренеры. И ту сборную, и сегодняшнюю, отличает очень активная игра. Команда Италии очень хорошо подготовлена функционально и постоянно разрушает игровые связи у соперника в начале стадии развития атаки. За счет этого итальянцы выигрывают борьбу за пространство и забирают инициативу. Я думаю, что последний матч Италии против Бельгии показал, как бельгийцы испытывали проблемы при переходе из обороны в атаку, за исключением быстрых атак де Брёйне и Лукаку, может быть.

Испанцы находятся на стадии трансформации. У них идет смена поколений, прирост молодых игроков, команда еще формируется по ходу турнира. У них еще идет становление команды. Первые матчи испанцев на этом чемпионате Европы оставляли впечатление еще не сложившейся команды. Сейчас у Италии будет преимущество над испанцами именно в функциональном состоянии. Все-таки победа испанцев в последнем матче насторожила: они не смогли добиться победы над Швейцарией не только в основное время, но и в дополнительное. Усталость может сказаться, и этот фактор говорит о том, что шансы итальянцев на проход в финал выше. В игре против Италии, где нужна скорость и интенсивность, функциональное состояние станет главным фактором», - Бышовец.