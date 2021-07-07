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Стюард приняла Бонуччи за фаната после выхода сборной Италии в финал Евро-2020

07 Июля 2021, 12:11,

После окончания полуфинального матча чемпионата Европы - 2020 Италия - Испания (1:1, 4:2 - по пенальти) произошел курьезный эпизод.

После триумфа «скуадры адзурры» в серии пенальти защитник Леонардо Бонуччи подбежал к трибунам, чтобы отпраздновать успех с болельщиками. Когда игрок захотел вернуться к партнерам на поле, его задержала стюард. Женщина не узнала Бонуччи, приняв его за фаната.

В финале чемпионата Европы подопечные Роберто Манчини встретятся с победителем пары Англия - Дания.

Решающий поединок турнира пройдет в воскресенье, 11 июля.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Леонардо Бонуччи
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