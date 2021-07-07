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Пике недоволен форматом послематчевых пенальти

07 Июля 2021, 01:15,

Бывший защитник сборной Испании Херард Пике считает, что формат послематчевых пенальти не справедлив.

- Это не совпадение, что в четырех раундах как на Евро-2020, так и Кубка Америки выигрывали команды, которые получали право первыми пробивать одиннадцатиметровые, - написал Пике в «Твиттере».

- Статистика говорит, что команда, бьющая первой, имеет преимущество, и в таком турнире это мне кажется несправедливым, - добавил испанец.

Напомним, что проводились эксперименты формата серии пенальти АВВА, когда команды наносят по два удара подряд.

Во вторник Испания проиграла итальянцам в серии пенальти (2:4).

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Херард Пике
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Комментарии (1)
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Тюфяк
07 Июля 2021, 01:41

выражение после боя кулаками не машут пике не знакомо

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