Пике недоволен форматом послематчевых пенальти

Бывший защитник сборной Испании Херард Пике считает, что формат послематчевых пенальти не справедлив.

- Это не совпадение, что в четырех раундах как на Евро-2020, так и Кубка Америки выигрывали команды, которые получали право первыми пробивать одиннадцатиметровые, - написал Пике в «Твиттере».

- Статистика говорит, что команда, бьющая первой, имеет преимущество, и в таком турнире это мне кажется несправедливым, - добавил испанец.

Напомним, что проводились эксперименты формата серии пенальти АВВА, когда команды наносят по два удара подряд.

Во вторник Испания проиграла итальянцам в серии пенальти (2:4).

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