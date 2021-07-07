Энрике оценил выступление сборной Испании на Евро-2020

Наставник сборной Испании Луис Энрике прокомментировал вылет своих подопечных с чемпионата Европы - 2020. В матче 1/2 финала «красная фурия» уступила Италии (1:1, 2:4 - по пенальти).

«Если бы мне пришлось оценивать выступление своей команды, то я поставил бы «отлично». Могу с уверенностью заявить, что Испания была в числе лучших команд этого чемпионата. Никаких претензий. Сейчас команде необходим отдых. В футболе нужно уметь проигрывать», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В финале Италия сыграет против победителя пары Англия - Дания. Этот поединок пройдет в Лондоне 7 июля, начало - 22:00 по московскому времени.

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