Уткин: «Италия оказалась слабее, чем я думал. Боюсь, чемпион известен»

Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший футбольным комментатором на телевидении, отреагировал на результат поединка 1/2 финала чемпионата Европы между сборными Италии и Испании.

«Итальянцы оказались слабее, чем я думал. Борьбу за мяч они проиграли сразу, да еще и физически еле выдержали. Боюсь, чемпион известен», - гласит сообщение блогера в «Телеграме».

Поединок сборных Италии и Испании завершился вничью - 1:1. Дело дошло до серии пенальти, в которой победили подопечные Роберто Манчини - 4:2.

В финале итальянцы сыграют против победителя пары Англия - Дания. Этот матч пройдет на «Уэмбли» 7 июля, начало - 22:00 мск.

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