Уткин: «Италия оказалась слабее, чем я думал. Боюсь, чемпион известен»

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07 Июля 2021, 08:46,
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Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший футбольным комментатором на телевидении, отреагировал на результат поединка 1/2 финала чемпионата Европы между сборными Италии и Испании.
«Итальянцы оказались слабее, чем я думал. Борьбу за мяч они проиграли сразу, да еще и физически еле выдержали. Боюсь, чемпион известен», - гласит сообщение блогера в «Телеграме».
Поединок сборных Италии и Испании завершился вничью - 1:1. Дело дошло до серии пенальти, в которой победили подопечные Роберто Манчини - 4:2.
В финале итальянцы сыграют против победителя пары Англия - Дания. Этот матч пройдет на «Уэмбли» 7 июля, начало - 22:00 мск.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Василий Уткин
Испания играет в стояче-ходячую игру,перепинывая мячик,выискивая ошибки у соперника.С быстрыми и скоростными командами у неё провалы.
Итальянцам стилистически трудно играть против Испании , это тенденция последних 10 лет. Никаких предпосылок слабой игры у Италии не было. В финале , кто бы из второй пары полуфиналистов ни прошел бы будет противостояние другого типа, ни Англия ни Дания не похожи на испанцев по стилю футбола. Так что там будет другой футбол.