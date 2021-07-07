Бускетс: «Испания доминировала над Италией»

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс пообщался с журналистами после вылета с Евро-2020. В поединке 1/2 финала «красная фурия» потерпела поражение от Италии (1:1, 2:4 - в серии пенальти).

«Все считали итальянцев фаворитами, но мы показали, что лучше их. У Испании появилось много молодых футболистов, этот опыт пойдет им на пользу.

В прошедшем поединке мы доминировали, но таков футбол. Нам остается поздравить соперника с выходом в финал», - приводит слова хавбека пресс-служба УЕФА.

Во втором полуфинале сборная Англии сыграет против Дании. Матч пройдет 7 июля, начало - 22:00 мск.

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