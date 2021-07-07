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Бускетс: «Испания доминировала над Италией»

07 Июля 2021, 08:20,

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс пообщался с журналистами после вылета с Евро-2020. В поединке 1/2 финала «красная фурия» потерпела поражение от Италии (1:1, 2:4 - в серии пенальти).

«Все считали итальянцев фаворитами, но мы показали, что лучше их. У Испании появилось много молодых футболистов, этот опыт пойдет им на пользу.

В прошедшем поединке мы доминировали, но таков футбол. Нам остается поздравить соперника с выходом в финал», - приводит слова хавбека пресс-служба УЕФА.

Во втором полуфинале сборная Англии сыграет против Дании. Матч пройдет 7 июля, начало - 22:00 мск.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Испании, Серхио Бускетс
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Комментарии (3)
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0
Super fanat
07 Июля 2021, 09:29

Сыграли неожиданно мощно и свежо. Прямо фактор неожиданности против Италии сработал. Вряд ли Италия рассчитывала на такие атаки от Испании, пусть и ожидала, что испанцы будут контролировать мяч. Но по карме Италия справедливо прошла! А Испанию хочется поблагодарить, что хоть к концу Евро она врубила атакующие мощности и стала похожа на топ-команду.

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skywoker
07 Июля 2021, 09:14

бускетс - овертоп (единственный умеющий играть в футбол у фурии)
даже в своем возрасте
еще один турнир, надеюсь, потянет

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moyGospodin
07 Июля 2021, 08:50

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