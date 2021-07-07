Доннарумма: «Перед серией пенальти я был спокоен, потому что знал, что смогу помочь команде»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма парировал послематчевый удар Альваро Мораты с 11-метровой отметки и помог своей команде обыграть испанцев в серии пенальти в полуфинале Евро-2020.

- Перед серией пенальти я был спокоен, потому что знал, что смогу помочь команде. Я хочу выразить благодарность каждому, ведь сейчас мы всего в одном шаге от воплощения в жизнь нашей мечты. Сборная Испании очень сильна, но эта итальянская команда очень отважная, мы никогда не сдаемся, - приводит слова вратаря УЕФА.

Серия началась с сэйва испанца Уная Симона, но Дани Ольмо тут же пробил над воротами, а вскоре Джанлуиджи Доннарумма парировал попытку Альваро Мораты.

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