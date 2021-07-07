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Бускетс ответил на вопрос об уходе из сборной Испании

07 Июля 2021, 10:43,

32-летний полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс высказался насчет своего будущего в национальной команде.

«Пока не могу ответить на этот вопрос. Не подходящее время думать о себе. Хочу похвалить сборную за выступление на чемпионате Европы. У этой команды отличное будущее, которое не зависит от того, продолжу ли я международную карьеру», - приводит слова Бускетса Football Espana.

Напомним, что сборная Испании покинула Евро-2020, уступив в полуфинале Италии (1:1, 2:4 - по пенальти). В финале итальянцы сыграют против Англии или Дании.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Испании, Серхио Бускетс
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