Бускетс ответил на вопрос об уходе из сборной Испании

32-летний полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс высказался насчет своего будущего в национальной команде.

«Пока не могу ответить на этот вопрос. Не подходящее время думать о себе. Хочу похвалить сборную за выступление на чемпионате Европы. У этой команды отличное будущее, которое не зависит от того, продолжу ли я международную карьеру», - приводит слова Бускетса Football Espana.

Напомним, что сборная Испании покинула Евро-2020, уступив в полуфинале Италии (1:1, 2:4 - по пенальти). В финале итальянцы сыграют против Англии или Дании.

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