Мората стал лучшим бомбрардиром сборной Испании на чемпионатах Европы

Форвард сборной Испании Альваро Мората был нещадно критикуем по ходу Евро обозревателями за свою игру и слабую реализацию моментов. На полуфинальный матч чемпионата Европы с Италией форвард «Атлетико», арендованный «Ювентусом» в прошлом сезоне, оказался среди запасных и вышел на поле на 62-й минуте, заменив Феррана Торреса. А уже на 80-й с передачи Дани Ольмо спас Испанию от вылета, и игра перешла в овертайм.

Примечательно, что для Мораты это уже шестой гол на чемпионатах Европы. 28-летний форвард стал лучшим испанским бомбардиром континентальных турниров, оторвавшись от Фернандо Торреса (5).

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