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Мората стал лучшим бомбрардиром сборной Испании на чемпионатах Европы

06 Июля 2021, 23:54,

Форвард сборной Испании Альваро Мората был нещадно критикуем по ходу Евро обозревателями за свою игру и слабую реализацию моментов. На полуфинальный матч чемпионата Европы с Италией форвард «Атлетико», арендованный «Ювентусом» в прошлом сезоне, оказался среди запасных и вышел на поле на 62-й минуте, заменив Феррана Торреса. А уже на 80-й с передачи Дани Ольмо спас Испанию от вылета, и игра перешла в овертайм.

Примечательно, что для Мораты это уже шестой гол на чемпионатах Европы. 28-летний форвард стал лучшим испанским бомбардиром континентальных турниров, оторвавшись от Фернандо Торреса (5).

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Альваро Мората
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