Корнаухов: «Многое будет зависеть от того, как испанцы смогут взять мяч под контроль и на какое время»

Бывший российский футболист Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Италии и Испании в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«На мой взгляд, фаворита в этой встрече нет. Абсолютно равные шансы. У Италии чуть лучше выстроена командная игра. Многое будет зависеть от того, как испанцы смогут взять мяч под контроль и на какое время. И те, и другие любят играть первым номером, контролировать мяч. В среднем у Испании процент владения около 70, если в сегодняшней встрече будет примерное равенство по владению, то думаю, что испанцы будут себя чувствовать не в своей тарелке. Если Испания будет владеть мячом больше, то им будет полегче. Но испанцы все равно уязвимы, уязвимы в обороне. Команда только формируется, обрастает мышцами, хотя она сделала громадный шаг вперед, вышла в полуфинал, и это уже большой успех для Испании, на мой взгляд.

Командная игра итальянцев выстроена лучше, чуть больше у них скоростных футболистов, чуть больше игры вперёд. Считаю, что шансы перед матчем идут вровень по процентному соотношению, но предполагаю, что Италия пройдет дальше», - сказал Корнаухов.