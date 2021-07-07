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Кьеза: «Посвящаю этот приз и победу Спинаццоле»

07 Июля 2021, 01:38,

Лучший игрок полуфинального матча Евро-2020 Италия - Испания Федерико Кьеза подвёл итоги поединка, который его команда выиграла по пенальти.

- Игра получилась очень сложной. Испания - топ-соперник, но мы доказали, что также сильны, - сказал Кьеза Sky Sport Italia.

- Я посвящаю этот приз и победу Леонардо Спинаццоле. Он бы нам помог сегодня, но такое в футболе случается, мы надеемся его порадовать в финале. У нас есть несколько дней на восстановление, но мы весь сезон играли каждые три дня, поэтому будем готовы. Времени достаточно, - заключил Кьеза.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Федерико Кьеза, Леонардо Спинаццола
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