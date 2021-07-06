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Экс-игрок сборной Испании Милья: «Испания и Италия изначально были самые атакующими командами этого чемпионата»

06 Июля 2021, 21:35,

Бывший игрок «Реала», «Барселоны» и сборной Испании Луис Милья в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», оценил шансы пиренейцев в матче с Италией на Евро-2020.

- Я убежден, что матч Италии и Испании - это настоящая классика. Сейчас обе команды показывают прекрасный атакующий футбол, мне кажется, что это изначально были самые атакующие команды этого чемпионата. Тем интереснее, что они сойдутся между собой в полуфинале.  Сборную Италии на этом турнире отличает умение играть в быстрый футбол, обычно итальянцы так смело не играют. Ну а сборная Испании себе не изменяет и, как обычно, много владеет мячом. В этой же игре, как мне кажется, обилия моментов, несмотря на атакующий стиль обеих команд, будет немного. Цена ошибки уж слишком высока. Будет много борьбы на всех участках поля, но я особенно жду борьбы на флангах, где после потери Спинаццолы итальянцам может быть трудно. Вообще, победит та команда, которая сохранит хладнокровие.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Сборная Испании, Луис Милья
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