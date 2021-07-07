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Александр Мостовой: «Зачем Энрике поставил человека, который не забивал до этого много пенальти, не понимаю»

07 Июля 2021, 13:06,

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал результат матча между сборными Италии и Испании в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Игра протекла на сто процентов в ожидаемом ключе. До игры я говорил, что, скорее всего, будет ничейный результат и победитель будет выявлен в дополнительное время или по пенальти. Болел, конечно, в большей степени за Испанию, но понимал, что итальянцы могут пройти в финал. Так и получилось. Жалко, что эти две команды пересеклись в полуфинале, я бы хотел их видеть уже в финале, но сетка такая.

Вчера мы увидели, что Испания контролировала матч, владела мячом, играла, можно сказать, лучше, но Италия - более мастеровитая и опытная команда. Я не совсем понял, почему поставили Морату бить пенальти. Зачем Энрике поставил человека, которого много критиковали, который не забивал до этого много пенальти, не понимаю. Но такое бывает. Может быть, Мората сам сказал: «Я ударю». Все равно кто-то должен промахнуться, в этот раз не повезло Испании. Так же как не забил Мбаппе, забил бы он, не забил бы кто-то другой. Это судьба такая», - сказал Мостовой.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Сборная Испании, Александр Мостовой
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