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Сейв Доннаруммы в серии пенальти вывел Италию в финал Евро

07 Июля 2021, 00:43,

Сборные Италии и Испании выдали отличный полуфинал, обменявшись голами. Все решала серия пенальти. Итальянцы первыми промахнулись, но в итоге смогли победить.

 

Протокол игры  
Италия 1:1 Испания
(1:0) Кьеза Федерико 60'  
  80' Мората Альваро (1:1)
(5:3) Жоржиньо II 121'  
(3:2) Бонуччи Леонардо 121'  
  121' Алькантара Тьяго (3:3)
(2:1) Белотти Андреа 121'  
(4:3) Бернардески Федерико 121'  
  121' Морено Херард (2:2)
Доннарумма Джанлуиджи Ди Лоренцо Джованни Бонуччи Леонардо   118' Кьеллини Джорджо Эмерсон Палмиери   74' (Толой Рафаэл (   74'   98') Барелла Николо   85' (Белотти Андреа (   85') Жоржиньо II Верратти Марко   74' (Пессина Маттео (   74') Кьеза Федерико   107' (Бернардески Федерико (   107') Иммобиле Чиро   61' (Берарди Доменико (   61') Инсинье Лоренцо   85' (Локателли Мануэль (   85')
Запасные: Сиригу Сальваторе Мерет Алекс Бастони Алессандро Ачерби Франческо Кристанте Бриан Флоренци Алессандро
Унай Симон Аспиликуэта Сесар   85' (Льоренте Маркос (   85') Гарсия Эрик   109' (Торрес Пау II (   109') Лапорт Эмерик Альба Жорди Коке Хорхе   70' (Морено Херард (   70') Бускетс Серхио   51'   106' (Алькантара Тьяго (   106') Гонсалес Педро Оярсабаль Микель   70' (Родри Эрнандес (   70') Ольмо Дани Торрес Ферран   62' (Мората Альваро (   62')
Запасные: Санчес Роберт Гайя Хосе Де Хеа Давид Льоренте Диего Траоре Адама Фабиан Руис
06 июля. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

Во вторник состоялся первый полуфинальный матч чемпионата Европы. Сборная Италии с первого матча показывала атакующий футбол, и её сразу стали считать претендентом на итоговую победу. Испанцы в начале буксовали, но потом разогнались и также заслуженно дошли до этой стадии. Пожалуй, в этом полуфинале ожидалось столкновение двух концепций атакующего футбола, и это было очень интригующе.

Матч начался в хорошем темпе, при этом без ворот. Обе команды шли вперёд и искали возможности что-то придумать впереди, но найти возможность проникнуть в штрафную не получалось. Испанцы постепенно забрали мяч себе и стали больше атаковать. Первый полумомент создали именно подопечные Луиса Энрике. Педри разрезающей передачей покатил мяч в центр штрафной на Оярсабаля, который отклеился от оппонентов, но обработать мяч не смог. Затем Торрес пробил из-за пределов штрафной, но в створ не попал.

На 21-й минуте итальянцы провели потенциально опасную атаку. Инсинье сделал разрезающую передачу на левый угол штрафной, куда рванул Эмерсон. Симон неосмотрительно покинул ворота, итальянец оказался первым на мяче, покатил его левее на Иммобиле, тому не дали пробить, нападающий пытался обыграть соперников, но всё же отдал еще левее на Бареллу, но ему и не дали нанести удар.

Первый по-настоящему опасный момент случился на 25-й минуте. Доннарумма вынес мяч точно на соперника, испанцы быстро довели его до штрафной, и Ольмо бил из центра, первый выстрел был заблокирован, но второй был в угол. Однако голкипер «скуадры адзурры» спас свою команду. После этого испанцы продолжали атаковать и пару раз пробили по воротам Доннаруммы, но это было неопасно.

Embed from Getty Images

Перед самым свистком на перерыв огрызнулись итальянцы. После атаки левым флангом Эмерсон из пределов штрафной бил в направление ближней девятки, но мяч, задев перекладину, улетел за пределы поля. На этом первый тайм завершился, и команды ушли в раздевалки.

Второй тайм также начался на встречных курсах. Итальянцы прессинговали, получили право на угловой, а Иммобиле пробил из-за пределов штрафной, но получилось слабо и неточно. Испанцы действовали опаснее. После прострела Оярсабаля слева Торрес готов был замыкать на дальней штанге, но ди Лоренцо успел выбить мяч.Позже Бускетс пробил без помех с линии штрафной, но в створ не попал. Тут же Кьеза из пределов штрафной пробил в створ, но Симон мяч спокойно забрал.

По истечении часа итальянцы неожиданно открыли счёт. Доннарумма забрал мяч после навеса Альбы и быстро покатил мяч Инсинье, тот тут же отдал налево на Верратти, который переадресовал футбольный центр в центр на ход Имобиле. Лапорт в подкате определи форварда итальянца. Однако мяч отскочил к Кьезе, который переложил под правую ногу и обводящим ударом пробил мимо Симона в дальний угол.

Embed from Getty Images

Испанцы могли быстро сравнять счёт. Коке набросил в штрафную, и Оярсабаль головой мог бить без помех с близкого расстояния, но … не попал по мячу. Вскоре уже Оярсабаль получил футбольный снаряд в штрафной и сделал передачу назад, но Ольмо, пробив с ходу, в створ не попал. Итальянцы ответили довольно остро. Кьеза из пределов штрафной сделал тонкую передачу на открывшегося Берарди, который бил с острого угла, но Симон был на месте.

За десять минут до конца матча счёт сравнялся. Всё началось с атаки итальянцев – Берарди с линии штрафной бил на исполнение, но Симон спокойно забрал мяч в углу. Вратарь быстро начал атаку своей команды. Лапорт сделал передачу в центр на Морату, тот немного протащил мяч вперёд, отдал его Ольмо, тут же открылся в центр, получил обратный пас, оказавшись с глазу на глаз с Доннаруммой, и пробил в угол.

Embed from Getty Images

Тут же испанцы могли выйти вперёд. После навеса с углового Бускетс выиграл борьбу в воздухе, но пробил мимо. Больше голевых моментов до конца основного времени не возникло, и поединок перешёл в овертайм. Первый дополнительный тайм шёл довольно спокойно, и лишь на 98-й минуте был создан острый момент. Испанцы заработали право на штрафной на левом фланге, и Ольмо решился на хитрый ударом низом. Доннарумма парировал, мяч заметался по штрафной, но в итоге вылетел за пределы поля.

Вскоре после навеса справа Донарумма с трудом кулаком опередил Морату, но мяч отлетел на Льоренте, чей удар был заблокирован. Вскоре мяч вновь заметался по штрафной итальянцев, но «скуадра адзурра» отбилась. В начале второго дополнительного тайма итальянцы прибавили. Берарди сначала просто пробил, потом даже забил, но из офсайда. Однако голов больше не случилось, и всё решала серия пенальти.

Серию пенальти открывал Локателли, но переиграть Симона не смог. Испанский вратарь достал мяч из угла. У испанцев бить отправился Ольмо и пальнул выше. Следующим к мячу подошел Белотти и мощным ударом в угол открыл счёт в серии. В ответ Морено пробил не так сильно, но точно. Бонуччи следующим ударом хладнокровно уложил мяч в противоположную сторону от Симона. Алькантара еще более спокойно на паузе развёл Доннарумму и футбольный снаряд по разным углам. Бернардески тут же пушечным ударом пробил точно в верхний угол. Удар Мораты же в угол Доннарумма парировал. Решающий удар у итальянцев взялся исполнять Жоржиньо и спокойно на паузе дождался движения Симона, покатив мяч в другую сторону в цель.

Вот и определился первый финалист Евро – сборная Италия. Её соперник определится в среду матче команд Англии и Дании.

Андрей Центров

0
Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Италии, Сборная Испании
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Комментарии (10)
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1
yernurho@gmail.com
07 Июля 2021, 01:07
Если это "унылое перекатывание мяча по полю" прошла в финал, было бы не справедливо! Хоть вы 90-10% имейте, футбол это не только пасы, должна быть борьба, обыгрышы, риски, страсть...в этом плане Испания проиграла еще до пенальти.
2
Pappa Carlo
07 Июля 2021, 00:55

Италия была не совсем в своей тарелке,но прошла дальше
форца адзурри

2
kalibr
07 Июля 2021, 00:53

Всё по делу!!! И прав Володя, что сегодня не было лучшего и оби сборных были хороши!
Я заждался победы!!! И пусть будет финал без травм как 2012, и без моих подростковых слёз в 2000!!! FORZA ITALIA!!!

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0
kostet
07 Июля 2021, 00:53

Футбол победил, дворовый квадрат проиграл. Удача за игру, все по делу.

0
779
07 Июля 2021, 00:50

Италия скорее вопреки в финале. Они, наверное, впервые в этом чемпионате были слабее соперника. Но, вот так.

1
CELTIC FROST
07 Июля 2021, 00:49

Ольмо и Мората губили кучу моментов в турнире. Немудрено, что именно они подвели в пеналях. Что касается игры, то испанцы выглядели чуть сильнее и создали больше. Но не судьба, вязкий, типичный для классической Италии футбол взял свое. Сочувствую болельщикам пиринейской команды. Хорошо, что я был сторонним зрителем, мой черед болеть наступит в следующем полуфинале)

3
sagittarius
07 Июля 2021, 00:48

Не хватает нервов что-то комментировать. Просто рад. Forza Italia!!!

0
beorn_n
07 Июля 2021, 01:43

у тебя не складывается впечатление что у Иммобиле и Бареллы неприязнь к Кьезе? мне кажется они постоянно его игнорируют.

1
Nerazzurri1908
07 Июля 2021, 00:48
Великолепная сборная Италии, брависсимо
2
beorn_n
07 Июля 2021, 00:44

Forza Italy! Forza Juve! Ждем финал! Кьезе здоровья!

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