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Энрике: «Если Италия заслуженно победит нас, буду болеть за них в финале»

06 Июля 2021, 10:16,

Наставник сборной Испании Луис Энрике дал интервью в преддверии встречи с командой Италии в полуфинале чемпионата Европы - 2020.

«Мы должны быть в 100-процентной готовности. Моя команда является одним из лидеров по владению мячом, хотя итальянцы тоже любят играть с позиции силы. Однако они хороши и без мяча, что подтвердили на Евро.

Если мы победим, это будет замечательно. Если же итальянцы одержат заслуженную победу, я буду болеть за них в финале», - передает слова тренера Football-Italia.

Матч Италия - Испания состоится 6 июля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Сборная Испании, Луис Энрике
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