Манчини: «Я был уверен, что мы обыграем бельгийцев»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2020 между сборными Италии и Испании.

«Адзурри» встретятся с Испанией в полуфинале на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, и итальянский тренер считает, что его команда способна добиться результата, несмотря на качество игры «фурии рохи».

«Я доволен тем, как они сыграли, действительно хорошо. Благодарю ребят, я был уверен, что они сыграют отлично», - сказал Манчини на пресс-конференции.

«Мы отправимся на «Уэмбли», зная, что мы - команда, которая еще может многое предложить на этом турнире».

«Мы знаем, что снова столкнемся с соперником высшего класса, потому что Испания, как и Бельгия, - очень коварный противник», - подытожил тренер.

Италия и Испания встретятся в очном поединке 6 июля в Лондоне.

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