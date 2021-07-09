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Конте: «Испания провела отличный турнир»

09 Июля 2021, 21:36,

Бывший коуч сборной Италии Антонио Конте подвёл черту под выступлением «красной фурии» на Евро-2020.

«Всегда уважительно относился к Луису Энрике, беря в учёт его ценности и упорство в работе. С его лёгкой руки начался новый цикл в испанском футболе. У них в команде много перспективных игроков.

Сейчас много обсуждают доминирование испанцев во владении. Но какой в нём толк, если команда не создаёт опасных моментов? Их превосходство над Италией в полуфинале не было слишком явным. Но всё равно Испания провела отличный турнир», - приводит слова Антонио Конте AS.

Напомним, что сборной Италии удалось вырвать победу над испанцами лишь в серии пенальти. В основное время матча команды сыграли вничью 1:1.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сборная Италии, Сборная Испании, Антонио Конте
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