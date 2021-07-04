​Аспиликуэта: «Если мы ограничим Жоржиньо, у нас будет больше шансов на финал»

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04 Июля 2021, 16:38,
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Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта высказался по поводу будущей встречи со своим одноклубником Жоржиньо, выступающим за сборную Италии. Испанцы и итальянцы сойдутся 6 июля в полуфинале чемпионата Европы.
«У нас есть чат игроков «Челси» в Whatsapp, но будет принято снова встретиться с Жоржиньо на футбольном поле.
Футбол – это прекрасно. Сейчас я и Жоржиньо стараемся по максимуму выкладываться ради своих сборных. Он является ключевым игроком сборной Италии. Он любит держать мяч и контролировать игру. Если мы ограничим Жоржиньо, у нас будет больше шансов на финал», - сказал Аспиликуэта итальянскому Sky.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Сборная Испании, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо