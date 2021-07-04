​Аспиликуэта: «Если мы ограничим Жоржиньо, у нас будет больше шансов на финал»

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта высказался по поводу будущей встречи со своим одноклубником Жоржиньо, выступающим за сборную Италии. Испанцы и итальянцы сойдутся 6 июля в полуфинале чемпионата Европы.

«У нас есть чат игроков «Челси» в Whatsapp, но будет принято снова встретиться с Жоржиньо на футбольном поле.

Футбол – это прекрасно. Сейчас я и Жоржиньо стараемся по максимуму выкладываться ради своих сборных. Он является ключевым игроком сборной Италии. Он любит держать мяч и контролировать игру. Если мы ограничим Жоржиньо, у нас будет больше шансов на финал», - сказал Аспиликуэта итальянскому Sky.