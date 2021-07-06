Сарри: «Жоржиньо станет претендентом на «Золотой мяч», если выиграет Евро-2020»

Рулевой римского «Лацио» Маурицио Сарри заявил, что хавбек сборной Италии Жоржиньо может претендовать на «Золотой мяч» в случае победы на чемпионате Европы - 2020.

«Если Италия выиграет турнир, то Жоржиньо станет претендентом на награду. Его игра кажется очень простой, но как раз в этом и заключается величие. Раньше болельщикам было трудного его принять, но теперь все ценят этого футболиста», - приводит слова тренера Football-Italia.

Матч Италия - Испания пройдет во вторник, 6 июля, начало - 22:00 по московскому времени.

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