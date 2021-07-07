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Сборная Испании - первая команда на чемпионатах Европы, трижды подряд играющая овертаймы

07 Июля 2021, 00:03,

Сборная Испании спаслась в полуфинальном матче Евро-2020 с итальянцами, забив на 80-й минуте. Комбинация Альваро Мораты с Дани Ольмо в центральной зоне позволила пиренейцам уйти от поражения и перевести игру в овертайм. Это уже третье дополнительное время для Испании подряд после ничейных результатов после 90 минут матчей с Хорватией (3:3 и 5:3 после овертайма), а также со Швейцарией (1:1 и 3:1 по пенальти). В истории чемпионатов Европы впервые команда проводит три овертайма подряд. Примечательно, что Испания в шести матчах турнира победила в основное время лишь раз (Словакия, 5:0).

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании
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