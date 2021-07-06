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Названы составы на матч Италия - Испания

06 Июля 2021, 20:46,

Сборные Италии и Испании проведут полуфинальный матч чемпионата Европы 2020 года. Главные тренеры назвали составы команд.

Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Эмерсон Палмиери, Марко Верратти, Жоржиньо, Николо Барелла, Федерико Кьеза, Чиро Иммобиле, Лоренцо Инсинье.

Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Жорди Альба, Хорхе Коке, Серхио Бускетс, Педри, Ферран Торрес, Альваро Мората, Дани Ольмо.

Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Сборная Испании
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