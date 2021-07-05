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Бонуччи: «В нашей игре с испанцами нет фаворита»

05 Июля 2021, 20:23,

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мнением касаемо поединка 1/2 финала Евро-2020 против «красной фурии».

«В нашей игре против сборной Испании нет фаворита. У нас получилось далеко продвинуться по сетке турнира, но Италия пока ещё ничего не добилась. Следует позаботиться о тех игровых аспектах, которые мы способны улучшить. Мы чувствуем дополнительную мотивацию, играя против такого сильного конкурента.

На испанцев обрушилось много критики. Но Луис Энрике помог своим подопечным сплотиться вокруг общих целей. Вся их команда действует как единое целое. Непросто соперничать с таким психологически стойким визави. Сможем добиться положительного результата, если продолжим демонстрировать свой футбол образца последних 30 матчей», - отметил Бонуччи в интервью официальному сайту УЕФА.

Поединок Италия – Испания примет стадион «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит 6 июля в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сборная Италии, Сборная Испании, Леонардо Бонуччи
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