Экс-игрок «Барселоны» Муньос: «Италия - фаворит, но сборная Испании может удивить»

Бывший футболист сборной Испании и «Барселоны» Виктор Муньос в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на матч Евро-2020 с Италией.

Как вам сборная Испании?

Сборная Испании прибавляет по ходу турнира. Она идет без поражений, а Словакия и вовсе была разгромлена. В матче против Швейцарии наша команда также была фаворитом и хорошо играла, хотя, конечно, в серии пенальти сборной Испании повезло. То, как швейцарцы били пенальти - это ненормально.

Как вам сборная Италии?

Сборная Италии для меня фаворит чемпионата Европы. Манчини выстроил прекрасную систему, в которой все игроки действуют хорошо, а главное, они взаимозаменяемы. У команды классная оборона, сильная полузащита и очень опасная атака. Для меня Италия - фаворит в матче против Испании.

Какие ожидания от игры?

Как я уже сказал, для меня сборная Италии - фаворит, но сборная Испании может удивить ребят Роберто Манчини. Полагаю, что сборная Италии думает, что мы будем играть вторым номером и может быть не готова к тому, что мы сами будем атаковать. Это будет очень нервная игра, я думаю, выиграет тот, кто заберет мяч под свой контроль

Сергей Румянцев