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Экс-игрок «Барселоны» Муньос: «Италия - фаворит, но сборная Испании может удивить»

06 Июля 2021, 21:27,

Бывший футболист сборной Испании и «Барселоны» Виктор Муньос в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на матч Евро-2020 с Италией.

Как вам сборная Испании?

Сборная Испании прибавляет по ходу турнира. Она идет без поражений, а Словакия и вовсе была разгромлена. В матче против Швейцарии наша команда также была фаворитом и хорошо играла, хотя, конечно, в серии пенальти сборной Испании повезло. То, как швейцарцы били пенальти - это ненормально.

Как вам сборная Италии?

Сборная Италии для меня фаворит чемпионата Европы. Манчини выстроил прекрасную систему, в которой все игроки действуют хорошо, а главное, они взаимозаменяемы. У команды классная оборона, сильная полузащита и очень опасная атака.  Для меня Италия - фаворит в матче против Испании.

Какие ожидания от игры?

Как я уже сказал, для меня сборная Италии - фаворит, но сборная Испании может удивить ребят Роберто Манчини.  Полагаю, что сборная Италии думает, что мы будем играть вторым номером и может быть не готова к тому, что мы сами будем атаковать. Это будет очень нервная игра, я думаю, выиграет тот, кто заберет мяч под свой контроль

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Сборная Испании, Виктор Муньос
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