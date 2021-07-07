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Линекер: «Педри - суперзвезда на этапе становления»

07 Июля 2021, 09:15,

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал выступление юного полузащитника сборной Испании Педри на чемпионате Европы - 2020.

«Педри был очень хорош. Это суперзвезда на этапе становления. Прекрасный игрок», - гласит сообщение Линекера в твиттер-аккаунте.

Напомним, что сборная Испании завершила свой путь на чемпионате Европы. В полуфинале «красная фурия» потерпела поражение от команды Италии (1:1, 2:4 - по пенальти).

На клубном уровне 18-летний Педри выступает за каталонскую «Барселону». В прошлом сезоне Примеры он принял участие в 37 поединках, отметившись тремя голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гари Линекер, Педри
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