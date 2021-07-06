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Италия - Испания: где смотреть прямую трансляцию онлайн

06 Июля 2021, 02:02,

Во вторник футбольные болельщики узнают имя первого финалиста чемпионата Европы 2020 года. За право сыграть в решающем матче соревнований поспорят команды Италии и Испании. Первые более ровно выглядят на турнире и не допускают сбоев, обыгрывая соперника за соперником. Пиренейцы не так здорово начали, но затем заиграли более ярко и результативно. Команда Луиса Энрике дважды играла овертаймы. Не исключено, что и сегодня так произойдет.

В 22:00 начнется телепоказ на каналах «Россия 1», ТРК «Украина», «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет», «Казахстан ТВ» и «Казспорт». Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Сборная Испании
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