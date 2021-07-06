Капелло: «Италии в игре с Испанией важно не уснуть»

Экс-наставник сборной России, «Реала» и «Ювентуса» Фабио Капелло высказался о полуфинальном матче чемпионата Европы - 2020 между сборными Италии и Испании.

«В этом матче Италии важно не уснуть. Испанцы играют в очень медленный футбол. Подопечным Манчини может быть непросто, если они не сумеют подстроиться под такой стиль. Нам нужно играть быстро и вернуть себе мяч. Необходимо идти в атаку. У Италии отличные нападающие, а оборона испанцев не выглядит непроходимой», - приводит слова тренера Corriere della Sera.

Поединок пройдет во вторник, 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.