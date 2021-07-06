ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Капелло: «Италии в игре с Испанией важно не уснуть»

06 Июля 2021, 09:58,

Экс-наставник сборной России, «Реала» и «Ювентуса» Фабио Капелло высказался о полуфинальном матче чемпионата Европы - 2020 между сборными Италии и Испании.

«В этом матче Италии важно не уснуть. Испанцы играют в очень медленный футбол. Подопечным Манчини может быть непросто, если они не сумеют подстроиться под такой стиль. Нам нужно играть быстро и вернуть себе мяч. Необходимо идти в атаку. У Италии отличные нападающие, а оборона испанцев не выглядит непроходимой», - приводит слова тренера Corriere della Sera.

Поединок пройдет во вторник, 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру
0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Сборная Испании, Фабио Капелло
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Зинченко исправился! Сборная Украины в овертайме переиграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Зинченко исправился! Сборная Украины в овертайме переиграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Какие шансы у сборной России попасть на чемпионат мира-2022
Какие шансы у сборной России попасть на чемпионат мира-2022