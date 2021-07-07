Рамос - о вылете Испании с Евро-2020: «Печально и несправедливо»

Защитник Серхио Рамос отреагировал на вылет сборной Испании с чемпионата Европы - 2020. В полуфинальном поединке «красная фурия» потерпела поражение от команды Италии (1:1, 2:4 - по пенальти).

«Печально и несправедливо. Не могу в это поверить, команда заставила всю страну трепетать и переживать. Горжусь нашей сборной», - гласит сообщение 35-летнего футболиста в твиттер-аккаунте.

Сегодня, 7 июля, состоится второй полуфинальный поединок континентального турнира. Сборная Англии сыграет против Дании на «Уэмбли». Начало - 22:00 по московскому времени.

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