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Рамос - о вылете Испании с Евро-2020: «Печально и несправедливо»

07 Июля 2021, 10:55,

Защитник Серхио Рамос отреагировал на вылет сборной Испании с чемпионата Европы - 2020. В полуфинальном поединке «красная фурия» потерпела поражение от команды Италии (1:1, 2:4 - по пенальти).

«Печально и несправедливо. Не могу в это поверить, команда заставила всю страну трепетать и переживать. Горжусь нашей сборной», - гласит сообщение 35-летнего футболиста в твиттер-аккаунте.

Сегодня, 7 июля, состоится второй полуфинальный поединок континентального турнира. Сборная Англии сыграет против Дании на «Уэмбли». Начало - 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Испании, Серхио Рамос
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Комментарии (1)
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Bourgignon Alex
07 Июля 2021, 11:29

Рамос, не звезди, всё по делу. Будете играть в футбол, а не в тыр-тыр, придут и победы. Холтя, не дай бог, конечно :)))

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