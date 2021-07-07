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Бонуччи: «Италия выполнила грязную работу и вышла в финал»

07 Июля 2021, 09:00,

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о выходе «скуадры адзурры» в финал чемпионата Европы - 2020. В полуфинальном матче подопечные Роберто Манчини взяли верх над Испанией (1:1, 4:2 - по пенальти).

«Невероятный матч. Было очень тяжело, нужно отдать должное соперникам. Испанцы хорошо сыграли, стоит это признать. Но мы - Италия, никто не умеет так терпеть. Было очень трудно, но команда выполнила грязную работу и вышла в финал», - приводит слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.

В другом полуфинале встретятся сборные Англии и Дании. Матч состоится сегодня, 7 июля, начало - 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Леонардо Бонуччи
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