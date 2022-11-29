​Черчесов: «Роналду коснулся мяча мыслями»

Бывший рулевой российской национальной команды Станислав Черчесов дал комментарий по поводу первого гола сборной Португалии в игре против Уругвая. Его переписали на Бруну Фернандеша, поскольку Криштиану Роналду не коснулся мяча головой. При этом звёздный португалец считает иначе.

«Роналду, наверное, мыслями коснулся мяча, но не головой. Мяч как шёл, так и продолжил свой полет. Но, возможно, он и не лукавит. Наверное, он так чувствовал, иногда такое бывает», - слова Черчесова приводит на своих страницах sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Сборная Португалии в понедельник обыграла Уругвай со счётом 2:0. Эта победа гарантировала португальской национальной команде место в 1/8 финала чемпионата мира.