Барбоза – о пенальти в ворота Уругвая: «Бесспорный 11-метровый»

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал пенальти в концовке матче второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Португалии и Уругвая. Удар с точки реализовал полузащитник Бруну Фернандеш.

«У меня нет вопросов. Такие пенальти по новым трактовкам ставятся. Это бесспорно. Не стоит говорить, что арбитры помогли Португалии. ВАР все расставил по своим местам», - приводит слова Барбозы «Спорт-экспресс».

Португалия победила Уругвай со счетом 2:0 и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира – 2022. В заключительном матче квартета пиренейцы встретятся с командой Южной Кореи.