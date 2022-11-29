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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Барбоза – о пенальти в ворота Уругвая: «Бесспорный 11-метровый»

29 Ноября 2022 • 09:55 Комментировать
Португалия
2:0
Уругвай
окончен

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал пенальти в концовке матче второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Португалии и Уругвая. Удар с точки реализовал полузащитник Бруну Фернандеш.

«У меня нет вопросов. Такие пенальти по новым трактовкам ставятся. Это бесспорно. Не стоит говорить, что арбитры помогли Португалии. ВАР все расставил по своим местам», - приводит слова Барбозы «Спорт-экспресс».

Португалия победила Уругвай со счетом 2:0 и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира – 2022. В заключительном матче квартета пиренейцы встретятся с командой Южной Кореи.

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